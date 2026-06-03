最初は対等な関係だと思っていた。でも気づけば、会うのはいつも相手の都合。連絡を待つのも自分ばかり。不倫関係でそんな状態に陥る女性もいるでしょう。もちろん“都合のいい女”になろうと思って関係を始める人はいません。だからこそ、自分では気づかないうちに後回しにされる原因を作っていることがあるのです。「彼に会えるなら…」と予定を変えてしまう男性から「今日なら少しだけ会える」という連絡が来ると、自分の予定を