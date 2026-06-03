薄着の季節、二の腕まわりが気になる方は少なくないはず。でも、「できるだけ隠したい」と長めの袖を選んでいるのに、なぜか全体が重たく見える感覚ありませんか？2026初夏のファッショントレンドは“軽さ”と“空気感”。大人世代の着こなしでは、隠すことより“軽く見せるための工夫”が重要になっています。“長い袖”が着痩せするとは限らない二の腕をカバーしようとして長めの袖を選ぶ人は少なくありません。しかし、袖幅が広