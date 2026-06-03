デートの帰り、駅や家の近くまでしっかり見送ってくれる彼の行動、単に「優しいな」で片づけるのはもったいないかも。その行動には、好きな女性にしか見せない「本命サイン」が隠れているんです。そこで今回は、別れ際の見送り行動に込められた男性心理を解説します。最後まで守りたい気持ちの表れ改札や家の前まで送るのは「ちゃんと無事に帰ってほしい」という思いやりの証拠。本命女性に対してこそ、「安全を確認してから安心し