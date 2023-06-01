サッカーW杯北中米大会（11日開幕）に出場する日本代表が3日（日本時間4日）、事前合宿地のメキシコ・モンテレイで初練習を行った。冒頭で約3分間の円陣が組まれ、森保一監督と練習合流初日のMF鎌田大地（クリスタルパレス）が話したあと、ランニングでスタート。ボール回し、3チームに分かれて3つのゴールを使ったゲーム形式など軽めのメニューで、約1時間15分で終了した。当初は冒頭15分間だけ公開予定だったが、フルオープ