フランス当局は、中国発の衣料通販大手「SHEIN」に対し、日本円で約42億円の制裁金を科しました。フランスの消費者保護当局は3日、SHEINのフランス向けサイトをめぐり、関連会社2社に対して、あわせて約2250万ユーロ、日本円にして42億円の制裁金を科したと発表しました。調査によりますと、SHEINの注文確認メールには商品の価格や配送時期、販売者の連絡先など法的に必要な情報が記載されていなかったほか、消費者が購入を取り消