北中米ワールドカップに挑む日本代表は５月31日のアイスランド戦に１−０で勝利。６月２日に事前キャンプ地であるメキシコのモンテレイに移動し、３日に初日のトレーニングを行なった。この日の練習から、クラブ事情でアイスランド戦を欠場した鎌田大地が合流。ただ、その試合で「足の違和感」で前半のみで途中交代した主将のMF遠藤航は欠席。ホテルで別メニューとなった。また、DFの瀬古歩夢も途中で全体練習から外れ、別メ