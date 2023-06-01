台風6号は列島に大雨や暴風による被害をもたらし、各地で復旧作業が続いています。すでに温帯低気圧に変わりましたが、早くも次の台風が発生する可能性も出てきました。茨城県石岡市、午後9時前。あたり一面が暗闇に包まれる中、唯一、周辺を照らしていた明かりは、作業中の車両でした。喜入キャスター「茨城県石岡市です。台風の影響でしょうか、電線に屋根のようなものが引っかかっています。それを取り除く作業が行われている状