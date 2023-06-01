福島市は4日未明、20〜80代の男女計4人を2日に襲ってけがを負わせたとみられるクマが3日午後10時50分ごろ、工場の敷地外に移動したと発表した。自治体の判断で発砲できる「緊急銃猟」に向けた準備を解除した。