NY株式3日（NY時間12:05）（日本時間01:05） ダウ平均50902.41（-405.38-0.79%） ナスダック26880.57（-213.33-0.79%） CME日経平均先物68170（大証終比：-390-0.57%） 欧州株式3日GMT16:05 英FT100 10332.30（-41.21-0.40%） 独DAX 24795.94（-328.23-1.31%） 仏CAC40 8150.42（-58.67-0.71%） 米国債利回り 2年債 4.087（+0.043） 10年債 4.497（+0.053） 30年債 5.