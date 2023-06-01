日本とアメリカ、オーストラリア、インドの4か国による首脳会合について、アメリカのルビオ国務長官が年内に開催する見通しであると明らかにしました。アメリカルビオ国務長官「インド太平洋地域の重要な連携の枠組みである日米豪印の『クアッド』の会合を複数回開いてきました。先週のインドでの（外相）会合に加え、今年後半にフォローアップ会合、年内に首脳会合も開催される予定です」ルビオ国務長官は3日、トランプ政権の外