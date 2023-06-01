◇インターリーグブルージェイズ3−4ブレーブス（2026年6月2日アトランタ）ブルージェイズ・岡本和真内野手（29）が2日（日本時間3日）、ブレーブス戦で3試合ぶりの13号2ランを放った。日本時間で一周忌を迎えた長嶋茂雄さんとは、新人だった15年に初対面。翌年には初めて「神の手」で触れられ巨人の4番に成長した。米国でも同じ「ホットコーナー」を守り、24試合ぶりの複数安打もマーク。海の向こうから追悼アーチを届け