◇インターリーグロッキーズ8−2エンゼルス（2026年6月2日アナハイム）ロッキーズの菅野は変化球を駆使した投球術で5回2失点に抑えた。「捕手と念入りにゲームプランを練り、プラン通りにしっかり投げられた」。オリオールズ在籍の昨季は長嶋さんの訃報が伝わった翌日に5勝目。当時「会うたびに励ましの言葉をたくさんもらった」と悼んだ。あれから1年。日本時間3日の命日に再び5勝目（4敗）をつかんだ。巨人で新人だっ