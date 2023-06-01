◇ナ・リーグドジャース6ー5ダイヤモンドバックス（2026年6月2日フェニックス）ドジャース・大谷は2安打2打点で勝利に貢献した。6試合連続＆3試合連続マルチ安打を記録し、出塁率・411はリーグトップに立った。2―0で迎えた2回1死一、二塁の好機で、右腕・ソロカの初球を捉え、右翼線へ今季2本目となる2点三塁打を放ち、4試合ぶりに打点を記録。初回、先頭の打席では右翼線二塁打。「史上最高の選手（大谷）がチームにい