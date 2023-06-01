北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）に臨む日本代表は３日（日本時間４日）、事前キャンプ地のメキシコ・モンテレイで初練習を行った。この日は、ピッチコンディションの影響で当初予定していたグラウンドから急きょ変更となり、天候を考慮して夕方からの開始を午前に前倒し。先月３１日のアイスランド戦で左足負傷から復帰し、足の違和感で前半だけで交代したＭＦ遠藤航（リバプール）は、オランダとの１次リーグＦ組初戦（１４日＝