遠藤航は3か月ぶりに実戦復帰していた日本代表は6月3日、メキシコ・モンテレイで北中米ワールドカップ（W杯）に向けた事前合宿をスタートした。キャプテンのMF遠藤航はホテルで別メニュー調整。5月31日に行われた壮行試合のアイスランド戦（1-0）で違和感を訴え、前半45分で交代していた。遠藤は2月11日のプレミアリーグ第26節サンダーランド戦で左足のリスフラン靭帯を断裂し、手術を受けた。約3か月のリハビリを経て、アイス