サッカーW杯北中米大会（11日開幕）に出場する日本代表が3日（日本時間4日）、事前合宿地のメキシコ・モンテレイで初練習を行った。日本出発直前に合流したMF鎌田大地（クリスタルパレス）も参加したが、主将のMF遠藤航（リバプール）は練習会場に姿を見せなかった。遠藤は5月31日の壮行試合アイスランド戦（MUFG国立）で左足甲の手術から3カ月半ぶりに実戦復帰も、違和感を覚えて前半45分のみで交代。この日はその影響のため