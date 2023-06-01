【北京＝照沼亮介】中国政府による過剰な産業補助金には問題があると指摘した経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）の報告書に対し、中国外務省の毛寧（マオニン）報道局長は３日の記者会見で、「中国企業の競争力は補助金によって生み出されたものではない」と反論した。毛氏は、「競争や技術革新、超巨大市場がもたらす規模の経済の優位性」が競争力の理由だと主張した。「世界的に見れば産業補助金は各国で採用されている」とも述べ