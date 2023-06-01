栃木県上三川町で住人の女性が殺害された事件で、事件を主導したとみられ海外へ出国した男に、外務省が3日、旅券返納命令を出しました。先月14日、栃木県上三川町の住宅で富山英子さんが殺害された事件では、事件を主導したとみられる益田和彦容疑者（48）が強盗殺人の疑いで公開手配されています。事件の3日後に、成田空港から中国へ出国し、警察がその後の足取りを捜査しています。3日、外務省は益田容疑者に旅券返納命令を出し