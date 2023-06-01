【モンテレイ（メキシコ）３日＝ペン・金川誉、後藤亮太、カメラ・山崎賢人】北中米Ｗ杯に臨む日本代表が、メキシコ・モンテレイで事前合宿をスタートさせた。この日からチームでの活動を終えて、ＭＦ鎌田大地（クリスタルパレス）が全体練習に合流し。なお、主将ＭＦ遠藤航（リバプール）は、左足手術からの復帰戦となった５月３１日のアイスランド戦の試合後に足の違和感で前半の４５分間だけで交代していたことを明かしてい