◇交流戦阪神2─3西武（2026年6月3日甲子園）阪神・工藤が3点ビハインドの9回に登板し、2死から渡部への3球目に160キロをマークし、甲子園のスタンドをどよめかせた。昨年のフレッシュオールスターで自己最速となる161キロを計測している右腕。「（ストライク）ゾーンに投げたかったです」と不満も口にしたが、「出たこと自体はうれしい。もっと内容を頑張りたいと思います」と貪欲に前を向いた。