◇交流戦阪神2─3西武（2026年6月3日甲子園）阪神は3日の西武戦（甲子園）に敗れ、聖地4連敗、西武戦も2年越しの4連敗を喫した。敗戦の中、4番・佐藤輝明内野手（27）が、0―3の9回無死三塁から左翼ポール際へ甲子園通算50号となるリーグ単独トップの15号2ランと気を吐いた。2回先頭の左前打で24年のキャリアハイに並ぶ14試合連続安打も刻み、同球場では今季打率・393。「ミスタープロ野球」長嶋茂雄さんの一周忌に、今季