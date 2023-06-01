◇交流戦阪神2─3西武（2026年6月3日甲子園）阪神・大竹は7回6安打3失点（自責点1）で4敗目を喫した。先発としてクオリティースタート（6回以上、自責点3以下）の働きを見せるも、打線の援護なくマウンドを去った。「ホームランを打たれたのはもったいなかったなとは思いますけど、それ以外はランナーを出しながらも、しっかり攻める投球ができたなと思います」一発を悔やんだ。2回先頭でネビンに先制ソロを被弾。即座