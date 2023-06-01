◇交流戦阪神2─3西武（2026年6月3日甲子園）阪神の西勇が通算1500奪三振を決め、勝利をつかむ。4日に先発する右腕は、甲子園でキャッチボールなど軽めの調整で登板に備えた。18年目で目前に迫る節目の数字まではあと3奪三振。「自信を持って投げられる選択をしていきたい」と女房役を務めることが濃厚な捕手・伏見と密にコミュニケーションを取って挑む。相手は現在パ・リーグ首位を走る西武だが「丁寧に投げていくだけ