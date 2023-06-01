◇交流戦阪神2─3西武（2026年6月3日甲子園）【阪神・藤川監督語録】▼甲子園での戦い（大竹と伏見の）バッテリーも非常に我慢強くやってくれた。渡辺投手と対戦の中でチャンスを待つという形で。まあ、とにかく攻めるということですね。守っていてもね。こういう課題（小幡の失策）が1つずつ出て、それをチームとして乗り越えて戦っていく。そこですね。▼嶋村が代打安打その気持ちを忘れたらダメだということ。そ