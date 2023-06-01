◇交流戦阪神2─3西武（2026年6月3日甲子園）阪神が、先発ローテーションを再編することが3日、分かった。直近5試合連続で日曜登板が続いていた才木が、中8日の登板間隔で9日のソフトバンク戦（みずほペイペイ）に向かう見込みであることが判明。開幕から5試合にわたって担った週頭の「火曜日のマウンド」を再び託される可能性が高まった。この日は、従来のローテ通りの登板4日前ならポール間走を行う予定だったが、キャ