◇交流戦阪神2─3西武（2026年6月3日甲子園）小幡が痛恨の失策を犯した。7回2死二、三塁。長谷川の遊ゴロをはじき、さらに一塁へ悪送球。1プレーで2つの失策をする「ダブルエラー」で2者の生還を許した。9回に佐藤輝の2ランで1点差に追い上げただけに、2点を献上したこのミスが大きく響いた。試合後、藤川監督は丁寧な口調の中に、厳しい思いを込めた。“強くなれ”とメッセージを送った。「強い選手でなければいけな