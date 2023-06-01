◇交流戦阪神2─3西武（2026年6月3日甲子園）阪神の立石は9回無死一塁で迎えた岩城とのルーキー対決で空振り三振に倒れるなど2試合ぶりの無安打で、初の1試合3三振を喫した。9回の三振は内角高めのボール球を振らされたもので「力が入ったと思います」と無念の口ぶり。「もう試合が続くので、しっかり切り替えていきたい」と懸命に前を向いた。