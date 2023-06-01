◇交流戦阪神2─3西武（2026年6月3日甲子園）獅子に一矢報いる快打を放った。0―3の9回。先頭打者として打席に立った阪神・森下は、カウント1―1から西武の守護神・岩城が投じた外角スライダーを捉えた。打球は惜しくも、左中間フェンスに直撃。それでも全力疾走で、今季初の三塁打をもぎ取った。「特に話すことはないです」試合後はそう話し、敗戦の悔しさをにじませた。ただ直後の佐藤輝の2ランとともに、この日の甲