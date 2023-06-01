◇ファーム・リーグ阪神5―1ソフトバンク（2026年6月3日SGL尼崎）阪神・伊原が腰の張りからの復帰後、実戦初登板を果たした。ファーム・リーグ・ソフトバンク戦（SGL）で、6回から2番手で登板。3回無安打無失点と好投し、順調な回復ぶりを示した。4月19日の中日戦で腰の張りを発症して以来、約1カ月半ぶりの実戦登板。チェンジアップ、カットボールなど全球種の感覚を確かめ、「いい方向には進んでるんじゃないかな。チ