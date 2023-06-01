阪神・ルーカスが復帰に向け、第一歩を踏み出した。2軍施設SGL尼崎で、屋外でのキャッチボールを再開。別メニューでアップを行った後、約30メートルの距離で、トレーナー相手に約30球を投げ込んだ。5月10日には腰部を疲労骨折したと発表。4月25日ファーム・リーグ、オリックス戦（安芸）で2回3失点の後は、別メニュー調整を続けていた。ここから一歩ずつ段階を進めていく。