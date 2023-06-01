プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「みそダレチキンカツ」 「キャベツとツナのサラダ」 「ニラ玉スープ」 の全3品。 みそダレが決めての揚げ物に野菜がたっぷり食べられるサラダとスープの献立です。【主菜】みそダレチキンカツ 甘いみそダレをたっぷりかけたサクサクのチキンカツはご飯がすすむこと間違いなしの一品です。 ©Eレシピ 調理時間：30分 カロリー：804Kcal レシピ
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