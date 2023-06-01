J2栃木Cが、オーストリア2部クラブの買収に動いていることが3日までに分かった。ブレゲンツ市を本拠地とする1919年創設のシュバルツ・バイス・ブレゲンツで、複数の関係者によれば交渉は大詰め。早ければ今月中にも正式発表される可能性があるという。19年に現在のクラブ名に変更となった栃木Cは、順調にステップアップを重ね、昨季はJ3を制覇。地域リーグからJFL、J3、J2と3季連続昇格という快挙を達成した。21年3月にはサッ