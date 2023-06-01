日産自動車は３日、中国自動車大手・奇瑞汽車（チェリー）との間で、英サンダーランド工場での乗用車生産を検討するための覚書を締結したと発表した。２０２７年度にも同工場で奇瑞汽車向けの車両の生産を始める可能性があるという。日産は５月、同工場に二つある生産ラインを一つに集約し、空いたラインの活用方法を検討していくと発表していた。設備は日産が保有し、従業員の雇用も維持する。調査会社「マークラインズ」に