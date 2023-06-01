USTR（アメリカ通商代表部）は2日、強制労働によって生産された製品の輸入を禁じる措置が不十分だとして、日本に12.5％の追加関税の導入を検討していると発表しました。USTRは発表の中で、日本や中国、イギリスなど60の国と地域について、強制労働によって生産された製品の輸入を禁止する措置やその執行が不十分だと認定しました。そのうえで、対象となる国や地域からの輸入品に追加関税を課す案を公表しました。強制労働によって