3日午前、兵庫県たつの市で、成人とみられる男性の遺体がみつかりました。警察は、身元の確認を進めるとともに、先月、たつの市でおきた事件で指名手配されている男との関連についても慎重に調べています。3日午前10時半ごろ、たつの市内の川で、成人とみられる男性の遺体が浮かんでいるのを通行人が見つけ、110番通報しました。警察によりますと、遺体に目立った外傷はなく、少なくとも亡くなってから数日がたっていて、灰色っぽ