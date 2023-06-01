看護師が不足する医療機関の８割強が患者へのサービス低下を感じている、との調査結果を日本医療労働組合連合会（医労連）が３日発表した。入浴回数の減少や、ナースコールへの対応遅れによる患者の転倒などが起きていた。調査は４〜５月、医労連に加盟する全国の公立、公的、民間の病院を対象に行い、１３４病院が答えた。看護職員が「不足している」と答えたのは、４分の３の１０１病院だった。このうち、８３％が患者への