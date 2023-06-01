今年４２歳になった島袋寛子の姿に反響が集まっている。「＠ｂｉｌｌｂｏａｒｄｌｉｖｅ＿ｔａｉｐｅｉさんＩＧにＬｉｖｅ写真がアップされました！覗いてみてね」と記し、今月に台湾・ＢｉｌｌｂｏａｒｄＬｉｖｅＴＡＩＰＥＩで行ったライブ写真をＳＮＳで紹介。「Ｐｈｏｔｏ：ＢｉｌｌｂｏａｒｄＬｉｖｅＴＡＩＰＥＩ素敵なお写真をありがとうございます」としている。白シャツに紺ジャケットスーツの衣装でステ