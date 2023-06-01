インドの首都ニューデリーの宿泊施設で火災があり、少なくとも21人が死亡しました。激しい炎と黒煙に包まれる建物。地元メディアによりますと、3日午前、ニューデリー南部の宿泊施設で火災が発生し、少なくとも21人が死亡しました。犠牲者の多くは中央アジアやアフリカ出身の外国人で、近くの病院で治療を受けるため滞在していた人もいたということです。火元は地下に併設されたレストランとみられ、当局が出火原因を調べています