中国の北京で、民主化を求める学生らを軍が武力鎮圧した「天安門事件」から4日で37年となります。1989年の6月4日、天安門広場とその周辺で民主化を求め集まった学生らを共産党政権が軍を使い、武力で鎮圧しました。中国当局は319人が死亡したと発表していますが、実際はこれよりはるかに多いとの指摘があります。事件から37年を迎えるに先立ちアメリカ政府系メディアは、北京市公安当局が事件の遺族らに対し墓参りなどを許可しない