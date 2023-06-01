物価高が続く中、ドン・キホーテなどを展開する会社が新たな値下げ戦略を発表。毎日の必需品を徹底的に安くする新ブランドです。中東情勢の影響で広がるインクショック。カルビーがモノクロパッケージに切り替えたり、カゴメがパッケージのトマトのイラストを減らすなど、多くの企業が対応に追われていますが、3日にずらっと並んだのはモノクロを基調にした商品。ドン・キホーテなどを運営する「PPIHグループ」が発表した、新たな