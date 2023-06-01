「最大8割引き」で社員はもちろん、企業も満足させる旅行特化の福利厚生サービス。会員の増加が止まりません。東京・墨田区のホテル。4人家族がチェックインの手続きをしています。東京スカイツリーで観光後、このホテルに宿泊する宮本さん一家。泊まるのは14階の部屋です。宮本卓之さん：スカイツリーが見える部屋をとって家族で楽しもうかなと。エレベーターホールの窓には、さっきまでいたスカイツリー。もちろん部屋からもスカ