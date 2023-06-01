台風６号は３日午前４時半頃、和歌山県南部に上陸し、同日夜までに日本の東の海上に抜けた。今回の台風では、新たな防災気象情報に基づいて自治体の避難指示が出された。わかりやすさを評価する声も上がる一方、避難行動に結びついていない地域も目立った。伊豆諸島の東京都八丈町では、３か所の避難所に住民４０人以上が身を寄せた。「レベル４土砂災害危険警報」発表の可能性が気象庁から伝えられ、高齢者らが明るい時間帯