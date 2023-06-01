東京都で減少が続いていた出生数が、10年ぶりに増加に転じました。2025年に東京都内で生まれた子どもの数は、前年より857人多い8万5064人となり、10年ぶりに増加しました。都内の婚姻数も前年と比べて4％増え、2年連続で増加しました。都は「都民の不安や悩みに寄り添った支援策が子育て世帯に定着してきた」と分析しています。小池都知事：10年ぶりにプラスに転じたということは大変成果として上がった。シームレスに行うことで都