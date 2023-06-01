気象庁「台風のたまご＝熱帯低気圧」が発生 気象庁によると、フィリピンの西の海上に熱帯低気圧が発生しました。熱帯低気圧は「台風のたまご」とも呼ばれ、「台風」に発達することがあるため動向に注意が必要です。 雨・風シミュレーションでは、8日ごろにかけて「雨と風の渦」が日本付近に北上する予想となっています。 予想はまだ不確実性がありますが、このシミュレーションでは、沖縄、九州を通り、四国、東