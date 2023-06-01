NY株式3日（NY時間11:12）（日本時間00:12） ダウ平均50898.14（-409.65-0.80%） ナスダック26950.36（-143.54-0.53%） CME日経平均先物68285（大証終比：-275-0.40%） 欧州株式3日GMT15:12 英FT100 10339.16（-34.35-0.33%） 独DAX 24799.85（-324.32-1.29%） 仏CAC40 8163.42（-45.67-0.56%） 米国債利回り 2年債 4.080（+0.037） 10年債 4.487（+0.043） 30年債 4.