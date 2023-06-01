車いすの部女子ダブルス1回戦でプレーする上地結衣（手前）、朱珍珍組＝パリ（共同）【パリ共同】テニスの全仏オープン車いすの部は3日、パリのローランギャロスでダブルス1回戦が行われ、女子で第1シードの上地結衣（三井住友銀行）朱珍珍（中国）組がアンヘリカ・ベルナル（コロンビア）イエスカ・グリフィユン（オランダ）組に6―0、6―0で圧勝し、準決勝へ進んだ。男子は小田凱人（東海理化）グスタボ・フェルナンデス（ア