【Amazonセール：SAIJI 折りたたみテーブル】 開催期間は、6月4日～6月9日23時59分 【拡大画像へ】 AmazonでSAIJIの折りたたみテーブルがセール価格で販売されている。期間は6月4日から6月9日まで。 セールの対象になっているのは、高さ・角度が調整可能な折りたたみミニテーブル。LED照明の取り付けが可能なものや、収納スペースつきのも