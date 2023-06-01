ボートレース蒲郡の「やしの実ＦＭ『蒲郡ＵＰ！』杯争奪戦」は３日に開幕予定だったが、台風６号接近による悪天候で中止。仕切り直しで４日、４日間の短期決戦に変更して開幕する。中亮太（２９＝福岡）が前検のエンジン抽選で引き当てたのは２連率２４％の４５号機。Ｓ特訓を終え「もらった時のペラの形では回ってなかったので回す方向で調整して特訓に行った。本当に全部普通。ターン回りとかはまだ分かってないけど、普通