自民党の門ひろこ衆院議員が3日にX（旧Twitter）を更新。台風被害と絡めて杉並区長への批判を展開し、物議を醸している。 この日は台風6号が日本列島に接近し、東京都でも河川の氾濫などに注意するよう呼びかけられた。杉並区でも善福寺川にレベル4氾濫危険警報が出されていた。 関連記事：麻生氏主導の“高市グループ”に300人加入し「大政翼賛会みたい」月300円払って自民党に再入党と揶揄する声も 一方、この善福