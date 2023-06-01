俳優・有村架純の主演映画「マジカル・シークレット・ツアー」（１９日公開）のジャパンプレミアが２日に東京都内で行われ、共演の南沙良（２３）の登壇姿が話題になっている。透明感のショート髪に、大きなボタン付きのホワイトのジャケット＆スカートのセットアップ姿。映画やドラマなどでは分かりにくい、足の長さと腰の位置の高さが際立った。ネットでも話題となり「南沙良の足の長さにビビりました」「凝視」「可愛い」